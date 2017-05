Apple e Nike lançam quatro novas Nike Sport Bands para o Apple Watch Nike+ em cores inspiradas pela colecção Nike Air VaporMax Flyknit “Day to Nigh”.

Em Abril deste ano, a Apple e a NikeLab lançaram uma edição do Apple Watch. Hoje, as duas marcas levam a sua parceria ainda mais longe com quatro novas Nike Sport Bands para o Apple Watch Nike+ em cores inspiradas pela colecção Nike Air VaporMax Flyknit “Day to Nigh”.

A colecção “Day to Night” celebra os corredores independentemente da hora do dia que escolhem para correr. Cada palete de cor é inspirada pelo tom do céu, desde o nascer ao pôr do sol, e permite que os corredores combinem as suas pulseiras Apple Watch Nike+ com o seu calçado.

As Nike Sport Bands são concebidas num material forte e flexível, ultra-leve e perfurado para

As quarto novas Nike Sport Bands estarão disponíveis a partir de 1 de Junho, no site e nas lojas físicas.