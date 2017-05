CLÁUDIA SIMÕES É A NOVA DIRECTORA DA REVISTA RUMO

Cláudia Simões acaba de ser nomeada Directora da Rumo, a mais prestigiada revista de economia e business intelligence em Angola.

Reforçar a imagem de marca da revista, contribuir para a melhoria da informação nela publicada mensalmente são os objectivos primordiais da nova Directora da Rumo, licenciada em Direito pela Universidade Metodista de Angola e com uma formação em Direcção de Empresas pela AESE Portugal, ministrada pela ASM (Angola School of Management), para que o resultado final seja cada vez mais do agrado dos decisores económicos e financeiros Angolanos.

“Ouvir os meus pares com humildade e capacidade de apreensão das melhores mensagens, primar pela inovação com atitude e sobretudo com trabalho de equipa, é o que pretendo fazer de hoje em diante, porque acredito que só juntos e em sintonia prevalecemos”, sustenta Cláudia Simões.

Recorde-se que a Media Rumo, editora das marcas Rumo (Business Intelligence), Mercado (Finance and Economy) e Vanguarda (Políticas Públicas), aposta continuamente na capacitação dos seus quadros e na qualidade da informação que faz chegar ao mercado através das suas publicações.

“Capacitar os jovens quadros Angolanos e dar-lhes oportunidade de mostrarem o seu potencial faz parte do ADN da Media Rumo, motivo pelo qual decidimos apostar na Cláudia Simões para dirigir a nossa publicação mais premium. Com esta nova nomeação acreditamos também que a Revista Rumo vai primar cada vez mais pela qualidade, diversidade e veracidade da informação e pelo cumprimento dos seus prazos de saída”, sublinha António Pedro, Administrador da Media Rumo.

Sobre a Revista Rumo

A Revista Rumo, publicação mensal, é a revista mais lida pelos decisores angolanos. A economia, as finanças, a gestão, a formação dos recursos humanos, as mais recentes tendências na área do business intelligence mundial são mensalmente publicadas nas suas edições. Transmitir de e para Angola, com verdade, com qualidade, com uma imagem cuidada e um dos melhores grafismos do mercado é um dos seus principais objectivos. E com uma equipa de profissionais que surpreende em cada uma das edições da revista.