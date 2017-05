CUCA dá visibilidade ao futebol dos bairros

Inserido no programa de responsabilidade social que visa aproximar a marca das comunidades procurando dar relevância ao que de novo surge em cada bairro, a CUCA dá visibilidade à nova tendência desportiva, futebol freestyle.

Esta modalidade tem ganho cada vez mais expressão nos bairros um pouco por toda a cidade de Luanda e algumas províncias.

Existem vários campeonatos em paralelo como Sambizanga, Cazenga, Viana e Rangel. Com mais de 20 equipas por campeonato, com aproximadamente 700 jogos e com previsão de mais 800.000 adeptos nos quatros campeonatos, esta acção vai prolongar-se por 6 meses começando já no corrente mês com partidas todos os sábados e domingos.

Ângelo Ambriz, gestor da marca CUCA, afirma que “o desporto e a cultura são e sempre serão um grande ângulo de comunicação para a marca. Apoiar estes campeonatos significa para a Cuca, dar a oportunidade que cada jovem angolano merece ter, na amplificação do seu talento e dotes técnicos. Queremos levar o calor dos bairros para o mundo, mostrando a forma mais simples e divertida de jogar.”