No âmbito do reforço da cooperação entre os dois países no domínio agrícola, o governo da Zâmbia disponibilizou 5 mil toneladas de sementes diversas, com maior destaque para o milho que é um produto excedentário no país vizinho, avança o Research Atlântico.

A cooperação visa impulsionar o sector agrícola para que se atinja a meta de crescimento de 7,3% estabelecido pelo governo.