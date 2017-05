Cidade do Huambo recebe nova central térmica

Em Junho, uma nova central térmica vai funcionar na cidade do Huambo. A instalação avaliada em 325 milhões USD vai reforçar com mais 50 megawatts o abastecimento de energia eléctrica à capital e à cidade de Caála.

“Temos aqui 50 megawatts instalados, que vão permitir garantir o fornecimento regular de energia eléctrica às populações, indo os ensaios das duas turbinas iniciar-se nos primeiros dias de Junho”,afirmou o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges.

O funcionamento da central térmica de Belém, que dista 11 quilómetros da cidade do Humabo, vai beneficiar amasi de 100 mil moradores do Huambo e Caála.

Actualmente, a província do Huambo contém duas fontes de produção de energia eléctrica, o aproveitamento hidroeléctrico do Nogve e a central térmica do Benfica, que produzem entre 20 a 30 megawatts. Com as novas turbinas de fabrico norte-americano, que chegaram no fim de Março, a província passará a dispor de 70 a 80 megawatts.