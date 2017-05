Kiluanji Kia Henda. O primeiro africano a vencer o Frieze Artist Award

O artista angolano Kiluanji Kia Henda venceu o Frieze Artist Award 2017. Entre 80 candidaturas recebidas, o júri do prémio escolheu o projecto de Kiluanje, intitulado, “Under the Silent Eye of Lenin”, que consiste numa instalação de duas partes, inspirada no culto do marxismo-leninismo no período pós-independência de Angola.

O júri do prémio foi composto por Cory Arcangel (artista), Eva Birkenstock (directora da Kunstverein, em Dusseldorf, Alemanha), Tom Eccles (director executivo do Center for Curatorial Studies, em Nova Iorque, Estados Unidos) e Raphael Gygax (curador), com Jo Stella-Sawicka (directora artística das Frieze Fairs) como presidente.

Segundo Rede Angola, Kiluanji vai criar uma nova instalação naquela feira internacional de arte contemporânea que decorrerá de 4 a 8 de Outubro em Londres, no Reino Unido.