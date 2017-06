“Axiluanda” regressa à Trienal de Luanda

O cantor Jorge Rosa apresenta-se, a 3 de Junho, no palco “Ngola” da III Trienal de Luanda (TL). No concerto que acontece às 20 horas, o músico (voz e violão) terá o suporte instrumental de Boto Trindade (guitarra solo), Ivan Campilo (bateria), Chico Santos (percussão), Yasmane Santos (percussão), Hugo Macedo (teclado) e Mias Galheta (guitarra baixo).

Depois de ter actuado nos dias 26 de Março, 20 de Maio e 28 de Agosto do ano transacto, esta será a quarta passagem nos palcos da TL. O artista fará uma incursão aos temas do disco “Axiluanda”, tais como “Ngexile Mu Tunda Ku Sambila”, “Kalumba”, “Mahinga Mami”. Jorge Rosa promete cantar algumas músicas que farão parte do seu próximo trabalho discográfico.

Jorge Rosa procura transmitir ao país o legado da sua linhagem cultural. Sobrinho de IldaRosa e Sofia Rosa, um dos maiores intérpretes da música angolana, começou a despontar nos bares de Luanda, Lisboa e outros locais, interpretando Sofia Rosa, Ilda Rosa, Artur Nunes, André Mingas, Urbano de Castro, MPB, Jazz, Reggae, entre outros estilos.