FILDA regressa após um ano em “stand-by”

Após ano passado ter ficado em “stand by” devido a crise financeira, a feira internacional de Luanda regressa ao activo nos dias 26 a 30 de Julho.

Segundo o presidente do conselho de administração do grupo Eventos Arena, Bruno Albernaz, mais de duzentos expositores nacionais e estrangeiros irão expor numa área de 16 mil metros.

O tema para este ano será “Diversificar a economia e potenciar a produção nacional, visando uma Angola auto-suficiente e exportadora”. Aguarda-se a participação de 15 países, ent4re quais África do Sul, Turquia, Espanha, Portugal e Alemanha.

“Os indicadores que temos para este ano são grandes e centramos as atenções na aposta para diversificação da economia para o incremento da produção nacional tendo em vista o auto sustento de Angola visando a exportação”, disse o gestor.

A realização do evento é uma iniciativa do Ministério da Economia, com a promoção do grupo Arena.