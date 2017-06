Em 2020, os espaços públicos na UE vão ter Internet grátis

Por Diogo Ferreira Nunes*

Em 2020, os espaços públicos dos países da União Europeia (UE) vão ter Internet gratuita sem fios. Isso será possível depois de na segunda-feira o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia terem chegado a um acordo político para arrancar com a iniciativa WiFi4EU.

Esta medida prevê um financiamento total de 120 milhões EUR para a instalação de equipamentos sem fios de ponta em espaços públicos como parques, praças, edifícios públicos, bibliotecas, centros de saúde ou museus. A WiFi4EU é uma das medidas previstas no âmbito da estratégia do mercado único digital.

“Esta iniciativa vai melhorar a conectividade sobretudo em locais onde há acesso limitado à Internet. A WiFi4U é um primeiro passo bem-vindo, mas há muito mais a fazer para que seja alcançada conectividade de alta velocidade em todo o território da UE”, refere Andrup Ansip, vice- -presidente da Comissão Europeia responsável pela estratégia do mercado único digital.

Quem poderá concorrer?

Com o acordo político alcançado, espera-se a abertura das candidaturas ao longo dos próximos meses, assim que forem definidas as fontes de financiamento.

Autarquias, bibliotecas e centros de saúde serão as principais entidades de serviço público que poderão concorrer desde que pretendam disponibilizar uma ligação Wi-Fi em zonas onde não exista uma oferta pública ou privada semelhante.

Bruxelas quer incentivar as entidades locais a desenvolver e promover serviços próprios digitais, em áreas como a administração pública, saúde e turismo. Para isso, financia a instalação do equipamento. As entidades locais terão de pagar os custos de ligação à Internet e terão de se responsabilizar pela manutenção do equipamento.

As candidaturas apenas poderão ser feitas através da Internet, e os pagamentos serão feitos através de vale.

A Comissão Europeia quer apoiar pelo menos entre 6000 e 8000 comunidades locais nos próximos anos e promover até entre 40 e 50 milhões de ligações por dia com esta iniciativa.

* Dinheiro Vivo