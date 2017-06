“Zungueira – A força que nunca cansa” na Trienal de Luanda

O filme realizado por Marisol Kadiegi será exibido neste domingo, 04 de Junho, às 20 horas,na Trienal de Luanda, no seguimento do Ciclo de Cinema Angolano que decorre desde Fevereiro último, no Palácio de Ferro.

“Zungueira – A Força Que Nunca Cansa” retrata as histórias de vida das vendedoras ambulantes vulgo “Zungueiras”, provenientes de quase todos os cantos do país em busca deuma vida melhor na metrópole luandense.

A documentarista, natural da província do Kwanza-Norte, é licenciada em Comunicação Social,habilitação em Jornalismo pelo Instituto Educacional Superior de Brasília, no Brasil, pósgraduada em História Cultural, Identidade, Tradição e Fronteiras, pela Faculdade de História da Universidade de Brasília. Realizadora na Televisão Pública de Angola (TPA), Marisol é,também, docente universitária na Universidade Independente de Angola.

“Carnaval – 30 anos de Liberdade”, “Zungueira – a força que nunca cansa”, Xinguilamento – aforça dos ancestrais”, “Entre o rosto e o rasto na alma dos khoisans do Cunene”, “Valeu”,”Nós somos – trajectória de uma nação”, “A vida no planeta”, “7MNA (7 maravilhas Naturais de Angola)” e “Angola hoje”, são alguns dos trabalhos realizados e co-realizados por Marisol Kadiegi, produzidos e exibidos pela Televisão Pública de Angola.