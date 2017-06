Líder do grupo Alibaba pode entrar em proposta pela The Body Shop

Por Diogo Ferreira Nunes

A The Body Shop, a marca que vende produtos de beleza sustentáveis, poderá mudar de dono nos próximos meses. O grupo L’Oreal está a receber propostas pela empresa fundada em 1976 e entre os vários candidatos poderá estar Jack Ma, o líder do grupo chinês Alibaba e que detém o fundo de investimento privado Blue Pool Capital.

Jack Ma terá sido convidado pelo fundo de investimento privado Investindustrial e pelos brasileiros da GP Investments para apresentarem uma proposta conjunta pela The Body Shop, adiantou na sexta-feira a Reuters, citando fontes ligadas ao negócio.

Este grupo deverá competir com o fundo CVC Capital Partners, sedeado no Luxemburgo, e que fechou esta semana a maior ronda de financiamento privado de sempre na Europa. A estes dois candidatos poderá ainda juntar-se a Natura Cosméticos, que terá manifestado interesse em apresentar uma oferta de compra.

A L’Oreal deverá receber até quarta-feira, 7 de Junho, propostas pela The Body Shop. O grupo francês pede ofertas acima dos 800 milhões de euros,adiantaram fontes ligadas ao processo à Reuters. A L’Oreal disse em fevereiro que iria rever a estratégia para a marca que vende produtos de beleza sustentáveis. Fundada em 1976, a The Body Shop contava com mais de 3 mil lojas em todo o mundo, tendo registado uma quebra de receitas de 4,8% para os 920,8 milhões de euros no final de 2016. Em Portugal, a The Body Shop conta com 10 lojas.

Dinheiro Vivo