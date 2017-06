Enigma Teatro leva “O sujeito e a azarada” ao palco da Trienal

Depois de apresentar a peça “A Grande Questão” no passado dia 10 de Novembro de2016, a Companhia Enigma Teatro exibe quinta-feira, 8 de Junho, às 20 horas, no Palácio de Ferro, a obra “O Sujeito e a Azarada” no quadro das actividades da III Trienal de Luanda, que decorre desde Novembro de 2015, sob o tema “Da utopia à realidade”.

Escrita e dirigida por Tony Frampênio, director e encenador da Companhia, “O Sujeito e a Azarada” é um drama sobre os problemas das relações conjugais repentinas, com particular realce para àquelas feitas a partir das redes sociais.

Durante 60 minutos, os actores Puto F e Teresa Colombrian dão corpo à história de dois jovens que se conhecem nas redes sociais e, num curto período de tempo, começam a relação que para a surpresa dos mesmos, começam a partir daí inúmeros problemas da vida a dois.

Com uma dose pedagógica, a obra mostra possíveis soluções para quem esteja a viver situação similar. “Às vezes, os jovens tendem a tirar conclusões precipitadas e relacionam-se sem antes conhecerem o parceiro. Sendo assim, propomos uma reflexão em torno desta realidade. Entretanto, já que vivemos na era das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s). Procuramos criar um espectáculo que fosse capaz de apresentar novas técnicas de representação”, afirma Tony Frampênio.