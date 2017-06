Guiné Equatorial “chama” países africanos para integrar a OPEP

A Guiné Equatorial, o novo membro da OPEP, pediu a outros produtores africanos que se juntem para proteger o valor de seus recursos petrolíferos e se juntar ao grupo, avnaça nesta quarta-feira, a Bloomberg.

À medida que mais descobertas são feitas em todo o continente, a cooperação entre os produtores é fundamental, disse o ministro das Minas, Indústria e Energia do país, Gabriel Obiang, em uma conferência na Cidade do Cabo. “Tenha um princípio e defenda sua base”, disse ele, fazendo referência a uma estratégia do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Guiné Equatorial ingressou na Organização dos Países Exportadores de Petróleo no mês passado. Embora pequeno, o país é o terceiro maior produtor de petróleo da África subsaariana, depois da Nigéria e Angola.