Greenery. A cor do ano

Por Fernanda Mira

A cor do ano leva o nome de greenery– que é basicamente um verde-musgo misturado com amarelo-intenso. Esta é a definição da Pantone, fornecedora profissional de padrões de cores para a indústria da moda, da publicidade e do design,e que todos os anos lança um novo desafio aos criadores.

“Sabemos que o mundo em que vivemos é muito stressante e muito tenso”, disse Leatrice Eiseman, directora executiva do Pantone Color Institute. “Esta é a cor da esperança e da nossa ligação com a Natureza. A greenery remete para o que chamamos de palavras ‘re’: regenerar, refrescar, revitalizar, renovar”, acrescentou.

Para usar (e abusar) desta cor, a Pantone recomenda a combinação com cores neutras, tons claros, pastéis, metálicos ou tons mais escuros de verde.

Desde o ano 2000 que a Pantone divulga uma cor para simbolizar o ano e o greenery sucedeu ao rosa-quartzo.