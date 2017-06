Imogestin: Venda de casas iniciam no fim de Junho

A venda de moradias nas várias centralidades no País serão colocadas a venda na última semana deste mês. O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa pela empresa de gestão imobiliária Imogestin. As candidaturas serão feitas via internet aos interessados em adquirirem casas em Capari (Bengo) e no Km 44, em Luanda.

Nesta primeira fase, as candidaturas estarão abertas as pessoas no regime de venda livre, não servindo para função pública nem para venda dirigida para grandes empresas públicas e privadas.

Na conferência de imprensa, procedeu-se também o lançamento do portal de consulta, www.imocandidaturas.co.ao.