Quando o mentor concorre com o projecto

Por César Silveira

Não estaríamos, certamente, a ensinar um determinado caminho desconhecido e procurado por todos ao afirmar que, se não fosse a elevada taxa de mortalidade das empresas, as Micros, Pequenas e Medias Empresas desempenhariam, no País, o mesmo papel, preponderante, que desempenham nas principais economias mundiais. É uma realidade sobejamente conhecida.

Dados tornados públicos, por exemplo, mostram que entre 2003 e 2016 foram constituídas, diariamente, 45 empresas por via do Guiché Único. Óptimo. Porém, apenas 30%, destas, sobrevivem mais de três anos. Péssimo.

As causas sobre estas “mortes” também não são totalmente desconhecidas. Porém, acredita-se existirem margens para novas indicações sobre o caminho certo que estas empresas deixam de seguir pelo percurso. Razões financeiras, devido, essencialmente, a dificuldade de acesso aos financiamentos bancários, assim como a falta de preparação dos empreendedores destacam-se entre as razões muitas vezes apresentadas.

A segunda parece ser mais decisiva. Mas engana-se quem pense estar esta falta de conhecimento apenas relacionada com a incapacidade de criar fontes alternativas de financiamentos quando necessário, como normalmente defendem os diversos especialistas.

Prova disso é que muitas empresas morreram depois de terem acesso a inúmeros milhões em dinheiro.

Ou seja, não foi, essencialmente, por falta de condições financeiras, mas mais por incapacidade de gestão desta disponibilidade financeira e ou outros recursos, igualmente, indispensável para o sucesso de qualquer projecto empresarial como são os recursos humanos. A incapacidade de perceber que, efectivamente, as empresas são as pessoas. Muitos dos responsáveis das empresas falidas até têm na ponta da língua este princípio básico de gestão, mas, no dia-adia, fazem diferente. Optam pela Liderança com Poder, ignorando a com Autoridade.

Na prática, mostram acreditar, por exemplo, que basta proporcionar um salário atractivo para estarem as condições criadas para os colaboradores focarem-se nos objectivos colectivos e darem tudo por eles.

Esquecem-se que nas organizações todos, sem excepção, devem estar ligados ao processo produtivo, independente do objecto social da empresa.

Certamente, estas falhas constaram na “folha de lacunas” das que morreram à nascença e constarão das que terão o mesmo destino no futuro. Tudo porque muitos dos nossos empresários continuam a preferir ter os colaboradores focados a eles (empresários) do que nos projectos.

Transformam-se em concorrentes dos próprios projectos que, desta feita, estão condenados a morrer, pois, estes (projectos), por si só, não conseguem sustentar-se e, apesar do auxílio de alguns colaboradores, enfrentam uma concorrência desleal: a do mentor. Um final que desejamos não vir a fazer parte da história do primeiro pólo agrícola de hidroponia do País pelo impacto que pode ter para o desenvolvimento económico do País, mormente da Agricultura. O sucesso deste poderá representar o surgimento de outros e, sequencialmente, mais hortícolas que é o “core” deste sistema.

Trata-se de um projecto inovador no País, foi inaugurado recentemente e que tem Cremildo Paca como um dos investidores. O jurista, que é o rosto de capa da edição 35 da revista revela, pela primeira vez, como iniciou o seu percurso de investidor.

Paralelamente, o leitor encontrará um “teaser” sobre o percurso de Wichai Thongtang, considerado o advogado mais rico do mundo.