Empresa chinesa instala sistema de segurança pública em Angola

A empresa chinesa Beijing Global Safety Technology Co Ltd assinou com o governo de Angola um contracto para a instalação de um sistema integrado de segurança pública.

O contracto inclui o fornecimento de aplicações informáticas e representa para o Estado um custo de 62,6 milhões USD, explica o MacauHub. O prazo de execução é de 24 meses.

A Beijing Global Safety Technology Co Ltd é uma empresa especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de sistemas e equipamentos de segurança pública tanto na China como no estrangeiro.