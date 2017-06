“Filho da luz” à Trienal de Luanda

O músico Totó ST canta este sábado, 10 de Junho, no Palácio de Ferro. Nesta passagem pela Trienal, o músico apresentará o formato dos concertos que fará na sua tournée em Espanha que acontece em Julho.

O concerto que acontece às 20 horas, o músico apresentar-se-á com o seu violão e terá o acompanhamento de Mário Gomes (guitarra solo), Kris Kasinjombela (viola baixo),Yasmane Santos (percussão) e Jota Faria (coro). Depois de ter actuado nos dias 26 de Junho, 26 de Agosto e 18 de Novembro, esta será a quarta passagem nos palcos da IIITrienal, em Luanda.

O artista, com três discos no mercado, sendo o mais recente “Filho da Luz”, lançado em 2015, “Vida das Coisas” (2006) e “Batata Quente” (2009), notabilizou-se pela forma percussiva de tocar a guitarra e na aposta de fusões rítmicas. Totó ST fará uma viagem musical aos seus trabalhos discográficos e outros temas que constam da seu reportório. Serpião Tomás, ou simplesmente Totó ST, nasceu aos 20 de Março de 1980, em Luanda, escreveu a primeira composição aos 8 anos. Foi no distrito urbano da Samba onde aprendeu os primeiros acordes e com Hermenegildo Salgado, amigo e irmão de Igreja, foi aperfeiçoando os dotes.

No seu currículo constam várias distinções, entre as quais “Melhor Afro Jazz – World Music” no Angola Music Awards, edição 2015 e no mesmo ano “Melhor Afro-Jazz” no Top Rádio Luanda, entre outras.