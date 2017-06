L’Oréal negoceia venda da The Body Shop à Natura

Por Ana Sanlez*

A L’Oréal confirmou esta sexta-feira que mantém negociações exclusivas com a marca brasileira Natura para a venda da The Body Shop, após ter recebido uma proposta vinculativa. Segundo a Reuters, o negócio está avaliado em 1,1 mil milhões de dólares, cerca de mil milhões de euros.

O negócio está dependente da aprovação dos reguladores do Brasil e da União Europeia. “A Natura vai apostar no desenvolvimento da The Body Shop no longo prazo e vai permitir que a marca sirva melhor os seus clientes, respeitando o seu forte compromisso em relação aos seus funcionários, franchisados e accionistas”, sublinhou o chairman da L’Oréal, Jean-Paul Agon, em comunicado.

A L’Oréal comprou a The Body Shop em 2006 por 652 milhões de libras, o equivalente a 751 milhões de euros.

A marca fundada em 1976, conhecida por ter sido pioneira no fabrico de cosméticos sem testar em animais, registou 921 milhões de euros em vendas no ano passado, menos 4,8% face ao ano anterior. As acções da L’Oréal estão esta sexta-feira a subir 1,1% para 190,25 euros. Desde o início do ano valorizaram cerca de 10%.

Dinheiro Vivo*