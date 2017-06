Donald Trump reúne-se com “gigantes” da tecnologia

O presidente Donald Trump vai-se reunir com os principais executivos de empresas de tecnologia, incluindo Apple Inc e Amazon.com Inc, na segunda-feira, avança o Business Insider.

A administração acredita que há uma “oportunidade económica” de economizar até um trilhão dólares norte-americanos ao longo de 10 anos reduzindo significativamente os custos da tecnologia da informação do governo, reduzindo os custos do governo através de TI melhorada, alavancando o poder de compra do governo e cortando fraude em agências governamentais.

A reunião com cerca de 20 executivos vem quando a Casa Branca pretende reduzir funcionários federais e eliminar os regulamentos. Muitos executivos estão ansiosos para trabalhar com a nova administração à medida que enfrentam inúmeros problemas de regulamentação e outras políticas, explica o Business Insider.