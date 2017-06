Porto de águas profundas do Caio será concluído em 2020

As obras de construção do porto de águas profundas do Caio, na província de Cabinda, ficam concluídas em 2020.

Segundo Angop, o presidente da Caio Porto, a empresa gestora do projecto, Jack Helton informou que os trabalhos encontram-se na primeira fase, que inclui a dragagem da zona costeira onde o porto virá a ser construído.

No fim da fase haverá um terminal com 630 metros de comprimento, ligado à costa através de uma ponte com dois quilómetros de extensão.

O porto será o primeiro de águas profundas de Angola, conta com um financiamento de 180 milhões USD do Fundo Soberano de Angola, tendo o Banco de Exportações e Importações da China concedido um empréstimo de 600 milhões USD, estando os trabalhos de construção a ser desenvolvidos pela empresa China Road and Bridge Corporation (CRBD).