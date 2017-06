Cimenfort inaugura forno para a produção de clinquer

Com a entrada em funcionamento do primeiro forno para a produção de clínquer vai fazer com que a Cimenfort deixe de ter necessidade de importar o produto. A afirmação foi feita pela a ministra da Indústria Bernarda Martins, na Catumbela, em Benguela.

Segundo a Angop, Paul Marcius Ang, director-geral da Cimenfort, indicou que a segunda fase, agora inaugurada, possibilita duplicar a actual capacidade de produção instalada de 700 mil toneladas/ano, o equivalente a 28 milhões de sacos de cimento/ano, para 1,4 milhões de toneladas.Para esta fase foram aplicados 30 milhões USD.

A fábrica Cimenfort foi concebida para três fases, sendo a primeira para produzir 700 mil toneladas, inaugurada a 22 de Agosto de 2012, a segunda destinada a aumentar a capacidade de produção para o dobro (1,4 milhões toneladas que começou segunda-feira) e a terceira e última a de montagem da moagem do clínquer, cujo processo de fornecimento de equipamentos pode estender-se até 2019.