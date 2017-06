Programas da Time Warner chegam ao Snapchat

Por Dinheiro Vivo | Lusa

O acordo foi anunciado na noite desta segunda-feira. A produtora Time Warner e a rede social Snapchat assinaram um contrato de 100 milhões de dólares norte-americanos, cerca de 89 milhões de euros, que prevê a exibição de conteúdos exclusivos da produtora na aplicação.

O acordo, que é válido para os próximos dois anos, prevê que a Warner coloque no ar três programas por dia na aplicação até ao final do ano. O Wall Street Journal acrescenta que os termos do contrato implicam que o grupo Time Warner produza até dez programas originais por ano para a aplicação de mensagens instantâneas.

Os utilizadores do Snapchat já têm acesso a um programa diário, cuja duração varia entre os cinco e os três minutos. Segundo a Reuters, o contrato prevê que a HBO e a Warner Bros, que pertencem à Time Warner, tenham anúncios nos vídeos do Snapchat. Em comunicado, a Warner mostrou-se “confiante” sobre as vantagens da parceria, nomeadamente o potencial aumento de audiências dos programas do grupo junto dos millennials.

Este não é o primeiro acordo que o Snapchat assina com produtoras de conteúdos, mas é o maior até agora. A estratégia da empresa passa por revolucionar a forma de ver televisão junto dos mais jovens. Recorde-se que a Snap registou perdas de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos no primeiro trimestre, face aos 104 milhões de prejuízos registados no período homólogo.