Tesla pode vir a fechar acordo para produzir carros na China

Por Dinheiro Vivo

Pela primeira vez a Tesla, fabricante de veículos eléctricos, está próxima de fechar um acordo para produzir carros na China o que vai permitir a construção de infra-estruturas na zona de Lingang, cidade de Xangai, segundo fontes da Bloomberg que não querem ser identificadas. Apesar de o anúncio poder ser feito ainda esta semana, a Tesla precisa de uma parceria com uma empresa local para conseguir este acordo.

A produção de veículos na China pode permitir à Tesla, empresa liderada por Elon Musk, ter acesso ao mercado chinês, um dos maiores do sector automóvel a nível mundial. Com infra-estruturas de montagem de automóveis em território chinês, a empresa não tem que pagar o imposto de 25%, um valor que faz com que os seus veículos comercializados na China, o Model S e o Model X, sejam mais caros em território chinês que nos EUA.

No ano passado, no mercado chinês, a Tesla obteve receitas que ultrapassaram os mil milhões de dólares. Devido aos incentivos governamentais, a China tornou-se o maior mercado para automóveis sem emissões poluentes em 2015. A aposta nos carros com recurso a novas energias fez com que o país ultrapassasse os Estados Unidos, que este ano abandonaram o acordo de Paris sobre as alterações climáticas.