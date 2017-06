Facebook prepara entrada na produção de séries

Por Dinheiro Vivo

O Facebook está a desenvolver a produção de séries, que começarão a surgir na maior rede social do mundo no final deste ano, através da criação de um novo separador de vídeo.

A tecnológica está de olho no mercado de publicidade televisiva, avaliado em 70 mil milhões USD, e tem vindo a fechar vários negócios para ter várias séries, incluindo um reality show e uma comédia, que surgiram primeiro na MTV.

As duas séries estarão disponíveis num novo separador vídeo que ainda não foi lançado. Segundo a Bloomberg, o Facebook espera ter mais produções para ter conteúdo de vídeo premium, que usará depois para vender publicidade, roubando quota de mercado à televisão.

Ainda assim, a concorrência do Facebook não vai focar-se nos serviços de séries pagas, como o Netflix, a HBO ou a Showtime.

O foco está em conquistar publicidade aos canais de cabo e serviços online suportados em publicidade.

O Facebook já tem vídeo há alguns anos e começou a desenvolver formas de partilhar receitas com empresas que submetessem estes vídeos.

Apesar do volume de tráfego, as receitas foram sempre insuficientes para que a rede social fosse vista como um player relevante no mercado de vídeo.

Actualmente, estão a ser desenvolvidos dois tipos de programa: produções mais caras e também uma série de conteúdos mais curtos e mais baratos de produtoras como a BuzzFeed, numa altura em que esta rede social regista já um maior alcance do que a própria televisão.