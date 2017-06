Euclides da Lomba apresenta-se na Trienal de Luanda

O cantor e compositor, Euclides da Lomba, apresenta-se a 24 de Junho, às 20 horas, no Palácio de Ferro, no palco “Ngola”. Nesta primeira passagem pela III Trienal de Luanda, o músico terá o suporte instrumental dos artistas Moreira Filho (voz e viola-baixo), Marito Furtado (bateria), Miqueias Ramiro (teclado), Isaú Baptista (viola solo), F.A(percussão), Lázaro Gutierres (trombone), Raidel Ortiz (trompete), Djanira Mercedes e Betty Tavira (coros).

Carreira:

O disco lançado este ano “O País que Venero” contém as faixas musicais: “1947”; “Amor de uma Gandaia”;“Como Agente se Amou”; “Conversando com Deus”; “Doce Liberdade”; “Me Quedes com Ganas”; “Mys Dias”; “Nha Sonho”; “Tua Chance” e “Tudo Que Passou”. Euclides Barros da Lomba nasceu a 18 de Fevereiro de 1966, na província de Cabinda,e começou a sua carreira musical como trovador, em 1984, em Cuba, país onde fez a sua formação académica em música.

Cresceu num ambiente artístico e num ambiente cultural onde co-existiam os hábitos angolanos, congoleses e cabo-verdianos.

Dentre as várias distinções e prémios o destaque vai para o “Top dos Mais Queridos”de 2002. Euclides da Lomba concilia a carreira artística com a docência universitária. É Secretário Provincial da Cultura de Cabinda e já exerceu o cargo de Adido Cultural da Embaixada angolana na Itália.