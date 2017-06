Tesla confirma estudo para abrir a primeira fábrica na China

Por Dinheiro Vivo | Lusa

O construtor norte-americano de automóveis eléctricos de luxo Tesla prepara-se para abrir uma primeira fábrica em Xangai, no leste da China.

Em comunicado, a empresa, com sede em Silicon Valley (Califórnia), confirmou que está a explorar com as autoridades de Xangai a possibilidade de abrir uma fábrica para construir automóveis eléctricos para o mercado chinês, um grande consumidor de veículos de luxo. “A Tesla está profundamente comprometida com o mercado chinês, e estamos a avaliar possíveis locais de produção em todo o mundo para servir os mercados locais”, indicou a companhia, num comunicado citado por vários meios de comunicação norte-americanos.

“Embora esperemos que a maior parte dos nossos produtos fique nos Estados Unidos, precisamos de estabelecer fábricas locais para garantir que são acessíveis nos mercados que servem”, acrescentou.

A empresa não confirmou se já assinou um acordo preliminar com as autoridades de Xangai, como informou recente a agência Bloomberg. No ano passado, a China foi responsável por 15% dos lucros da companhia norte-americana.