Fábrica de sabão acolhe fórum de inovação e empreendedorismo

A Fábrica de Sabão e a Fundação Africana para a Inovação (AIF) organizou a primeira edição do INOVEM, um fórum que visa destacar as principais oportunidades no sector do empreendedorismo e inovação em Angola. Presidido pela ministra da Indústria de Angola, Bernarda Martins, o evento contou com a participação de empreendedores e inovadores.

O destaque do evento foi a discussão em mesa redonda com a presença de Jean-Claude Bastos de Morais, fundador da Fábrica de Sabão e da AIF, Dimonekene Ditutala, engenheiro e professor universitário, Vanda de Oliveira, empreendedora e co-fundadora do Bantumakers e José Carlos dos Santos, fundador da Touch & Talk. Moderado pelo empresário e jornalista Sebastião Vemba, a mesa redonda centrou-se na promoção da inovação em Angola e na transformação das inovações locais em ideias de mercado.

Ao comentar sobre o evento, Manuela Ganga, directora geral da Fábrica de Sabão, salientou: “Estamos orgulhosos em organizar a primeira edição do INOVEM em parceria com a AIF e empresários, inovadores e facilitadores angolanos, em uma plataforma que visa divulgar ideias que possam Impulsionar a inovação angolana. O nosso objectivo é acolher este fórum de forma anual num esforço de incentivar a transferência de conhecimento e resultados colaborativos que irão inspirar futuros inovadores e empreendedores”.

Durante o evento, a AIF apresentou a plataforma de empreendedorismo, o ZuaHub, que visa conectar os inovadores africanos e fomentar os seus projectos. O evento também contou com uma série de discussões sobre uma variedade de assuntos como a impressão em 3D, o papel de uma incubadora e a atracção de capital de risco.

A Fábrica de Sabão é o primeiro ecossistema de inovação de Angola, concebido com a ideologia de que a inovação é para todos. Com base num modelo que incorpora cinco pilares: Espaço de trabalho, Incubadora, Aceleradora, MakerSpace e Conector Cultural. O centro visa mitigar os desafios da educação e impulsionar a inclusão socioeconómica, oferecendo oportunidades para os angolanos em todos os níveis da sociedade.

A Fábrica de Sabão é construída em terrenos arrendados do governo de Angola e é um exemplo de como o sector público está cada vez mais interessado em apoiar as oportunidades inclusivas de inovação e empreendedorismo em Angola.