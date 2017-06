Facebook atinge número recorde de 2 mil milhões de utilizadores

Por Dinheiro Vivo

Esta terça-feira o Facebook chegou aos 2 milhões de utilizadores. O anúncio foi feito pelo próprio criador do Facebook, Mark Zuckerberg, através da rede social.

“Desta manhã em diante, a comunidade Facebook tem agora oficialmente 2 mil milhões de pessoas. Estamos a fazer progressos a conectar o mundo e agora vamos aproximar, ainda mais, o mundo. É uma honra fazer este percurso convosco”, lê-se na publicação de Zuckerberg.

Os 2 mil milhões de utilizadores activos mensalmente, ou seja, aqueles que fazem pelo menos um login por mês, reforçam a posição do gigante norte-americano como a maior rede social do mundo. Quem se segue é o YouTube, com 1,5 mil milhões de utilizadores, o Instagram, com 700 milhões e o Twitter com 328 milhões de utilizadores mensais

Desde 2012 que a rede social nunca cresceu tão rápido (17%) – um crescimento que se pauta pelo investimento na área das novas tecnologias e do desenvolvimento. A empresa optimizou a aplicação para smartphones com o sistema operativo Android e permitiu conectar milhões de pessoas nos países em desenvolvimento através da baixa largura de banda de serviços básicos de Internet.

Para celebrar o número histórico, o Facebook criou um vídeo personalizado para cada utilizador, a ser visualizado no News Feed e um site sobre a actividade do utilizador.

O Facebook foi criado em 2004 e, em cinco anos, atingiu os mil milhões de utilizadores. Treze anos após a sua criação a rede social de Zuckerberg atinge um novo marco.