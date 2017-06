Empresa italiana investe na reparação naval e conservas de peixe

Um grupo de empresários italianos vai investir na construção de um estaleiro naval para montagem e reparação de embarcações de pesca no município do Soyo, no Zaire.

O director da empresa italiana Ac Enterprises, Orazio Omata, afirma que o investimento será feito em parceria com a empresa angolana Pele Angola.

Além do estaleiro naval, vai começar a ser construída em Agosto próximo no pólo industrial daquela cidade uma fábrica para o processamento de pescado, para produzir filetes de peixe em conserva, avança Angop.

O projecto, uma parceria entre empresários nacionais e italianos, será implantado numa área de cinco mil metros quadrados, devendo os materiais para a sua construção, bem como os equipamentos, chegar ao Soyo ainda este mês provenientes de Itália.

Por sua vez, o director da Pele Angola, Joaquim Alberto, disse que a fábrica de conservas deverá começar a fornecer o mercado interno com filetes de peixe até Fevereiro de 2018, “após o que vamos começar a pensar na exportação do produto.”