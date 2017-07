Grupo Opaia torna-se membro efectivo da Câmara de Comércio África – EUA

A Opaia, grupo empresarial angolano vocacionado para a prestação de serviços nos domínios da engenharia, construção civil, hotelaria, tecnologia, finanças, entre outros, juntou-se recentemente ao restrito grupo de empresas que integram a Câmara de Comércio África – USA.

Desta forma, a Opaia cimenta a sua posição como um dos grupos angolanos que mais contribuiu nos últimos anos para a expansão da economia angolana, permitindo um alargamento das opções de exportações de produtos e serviços made in Angola.

Para Agostinho Kapaia, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Opaia, “Este é um feito que nos enche de orgulho. A entrada da Opaia numa organização com esta dimensão beneficia a todos, e deixa clara a existência de empresas nacionais com perfil e capacidade de expandirem os seus serviços além-fronteiras”, avalia o administrador.

Relativamente às trocas comerciais entre as duas regiões, dados de 2014 do Departamento de Comércio dos EUA referem que os países africanos que integram o AGOA (Lei de Crescimento e Oportunidades para a África) importaram dos Estados Unidos bens no valor de 14,2 mil milhões USD. No mesmo período, as exportações norte-americanas para os países da África subsariana abrangidos pelo acordo, totalizaram 52,1 mil milhões. Fruto ainda deste acordo de comércio bilateral já foram gerados cerca 350 de mil empregos na África Subsariana.

Sobre a experiência particular de Angola, desde que o país aderiu ao AGOA, as exportações nacionais para os EUA triplicaram, em quantidade e em valor, ascendendo, na última década, a USD 115.39 biliões, de acordo com a então Ministra do Comércio de Angola, Rosa Pacavira de Matos.