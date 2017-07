Feira do Livro proporciona interacção cultural

A Feira Internacional do Livro e do Disco, que decorre sob o signo “Criar novos factos culturais”, congrega num só espaço Literatura, Música, Cinema e debates à volta das questões relacionadas com a produção do livro, do disco e das artes do espectáculo, o que proporciona interacção cultural com os apreciadores das artes.

Após a cerimónia oficial que aconteceu às 17 horas, com o discurso do Secretário de Estado, João Constantino, em representação da Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, o evento foi preenchido, além dos expositores, com Ciclo de Cinema, com a exibição do filme “O Herói” do realizador Zezé Gamboa, encerrando o dia com o concerto intimista do músico e investigador cultural, Ndaka Yo Wiñi, às 20 horas.

Para 4 de Julho, a XI edição reserva muitas atracções. Às 16 horas, no espaço “Sindika Dokolo”, os jornalistas e poetas, Pombal Maria e Bendinho Freitas, irão dissertar o tema “Uma Leitura do Livro Doutrina” do poeta Lopito Feijó, ao passo que às 18 horas, na sala “Soso”, será exibido novamente o documentário “O Herói” pelo conteúdo que possui, terminando o dia com o concerto do músico Hélder Mendes, às 20 horas.

Refira-se que a XI edição da Feira Internacional do Livro e do Disco realiza-se entre os dias 3 a 9 de Julho nas instalações do Palácio de Ferro, na baixa de Luanda, das 10 às 20 horas, numa realização da ArteViva, no âmbito da III Trienal de Luanda.

Nos próximos dias, cantarão os músicos Sandra Cordeiro, Duo Canhoto (Nzaji), Anabela Aya, Teddy N´singui, Inter-Palanca e Lito Graça.