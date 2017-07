Duo Canhoto canta “Kaputu” na Feira do Livro

No quarto dia da XI edição da Feira Internacional do Livro e do Disco que decorre no Palácio de Ferro, de 3 a 9 do corrente mês, sob o signo “Criar novos factos culturais”, está reservado a palestra (16h00), recital de poesia, cinema (18h00), sessão de autógrafos e concerto com Duo Canhoto (20h00) que irá revisitar, mais uma vez, as canções do conjunto Nzaji.

Num entrosamento entre a literatura, música e cinema, esta edição tem dado um destaque à música de fusão. Ndaka Yo Wiñi (Segunda), Hélder Mendes (Terça) e Sandra Cordeiro (Quarta) foram os artistas que já se apresentaram na Feira. Para quinta-feira, 6, actuará oDuo Canhoto, acompanhado pelos músicos Teddy N´singui (guitarra solo) Dalú Rogée(percussão), Mias Galheta (guitarra baixo) e Juju Lutoma (teclado).

Ainda sobre o concerto, as canções “Kaputu”, “Ufolo”, “Dituminu”, “Etu Tuá Anangola”,“Monangambé”, “Dr. Neto”, “Deba” e “Monetu uá Kassule” serão executadas. “Independência e Literatura de Intervenção” será o tema da palestra a ser orientada pelo poeta António Gonçalves e moderado pelo também poeta António Panguila.

Ao passo que “Langidila, Diário de um Exílio sem Regresso” é o filme a ser exibido no espaço “Soso”.

O Conjunto Nzaji surgiu em 1964, na Cidade de Moscovo, durante o período de luta contra o colonialismo português. Liderado por José Eduardo dos Santos “Joes” (composição, voz e guitarra), Brito Sozinho (voz e composição), Pedro Castro Van-Dúnem “Loy” (voz e composição), Mário Santiago (guitarra), Faísca (guitarra), Fernando Castro Paiva (ngoma) e Fernando Assis (piano), como vocalistas Maria Mambo Café, Ana Wilson, Amélia Mingas e Biguá.