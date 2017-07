3.ª edição do Festival Caixa Luanda arranca em Outubro

Por Vânia Andrade | Fotografia Njoi Fontes

O Banco Caixa Geral Angola apresentou nesta terça-feira, 4 de Julho, uma conferência de imprensa nas instalações do Hotel Continental em Luanda, a anunciar a data da 3.ª edição do Festival Caixa Luanda, o maior de fado em Angola, que se realizará a 26 de Outubro no corrente ano, no Cine Atlântico.

A conferência contou com a presença do presidente da comissão executiva da instituição, Fernando Marques Pereira, bem como dos seus administradores.

Tal como na edição passada, a cantora angolana Ary brindou os presentes com a sua linda voz ao som do fado, o fadista português Marco Rodrigues fez uma breve apresentação do seu trabalho, tendo-se seguido um cocktail oferecido aos convidados.

O festival tem sido um sucesso desde a sua primeira apresentação, tornando-se numa referência prestigiosa no calendário cultural angolano porque promove o entretenimento e a cultura, assim como difunde a amizade e o vínculo cultural entre Angola e Portugal.

Durante os dois anos de existência do Festival Caixa Luanda, passaram pelos palcos do mesmo nomes como Ana Moura, Raquel Tavares, Gisela João e Yola Semedo.

Este ano, o público contará com actuações de grandes intérpretes do fado, nomeadamente, Camané, Kátia Guerreiro,

Marco Rodrigues, Maria Ana Bobone, Filipa Cardoso e José Gonçalves. Como não podia deixar de ser, teremos a participação de cantores angolanos que sairão da sua zona de conforto e se tornarão fadistas por alguns minutos.

Este ano, o maior festival de fado deixará de acontecer somente na capital do País. Isto porque a organização sentiu a necessidade de expandir o evento para outras províncias, e a cidade de Benguela foi a escolhida.

O primeiro festival de fado Caixa Benguela acontecerá dois dias depois do Festival Caixa Luanda, e decorrerá no Cine Kalunga.

Para o Festival Caixa Luanda, estarão disponíveis 1300 ingressos, para a venda, ao preço de 18.750 mil Kz, já para o Festival Caixa Benguela, os ingressos terão um custo de 15 mil Kz para um número de 1200 pessoas. A comercialização está a ser feita em algumas agências do Caixa Angola e em alguns parceiros do evento, nomeadamente o restaurante Kitanda da Esquina. Fernando Marques Pereira realçou ser um orgulho para a instituição continuar a promover o fado através do festival, que volta a contar com um cartaz de excelência.

“É uma aposta forte na área da cultura, em linha com o que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos”, disse, afirmando que o Festival Caixa Luanda e o Caixa Benguela oferecerão ao público dois momentos ímpares na celebração da música, da cultura e dos laços que unem Angola e Portugal.