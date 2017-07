Emirates põe fim a cooperação com a TAAG

A Emirates está a tomar medidas no sentido de reduzir a sua presença em Angola, assim sendo, a partir de 10 de Julho de 2017, passará a operar três frequências por semana para Luanda, em vez das actuais cinco.

A decisão da companhia aérea deve-se as dificuldades prolongadas que tem enfrentado no repatriamento das receitas das suas vendas. Segundo a Emirates, “tem-se mantido sem solução, apesar de inúmeros pedidos feitos às autoridades competentes e garantias de que medidas seriam tomadas.”

No comunicado enviado ao Mercado, a Emirates divulga o término da parceria com a TAAG.

“Além disso, com efeito imediato, a Emirates põe fim a sua cooperação com a TAAG – Linhas Aéreas de Angola – ao abrigo de um contrato de concessão de gestão em curso desde Setembro de 2014”, refere a empresa árabe.

Por fim, a Emirates aguarda que “a questão do repatriamento de fundos seja resolvida o mais cedo possível, de modo que as operações comerciais possam ser retomadas de acordo com a demanda”.