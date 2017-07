FILDA ressurge com edição na Baía de Luanda

Aguardam-se 200 expositores na edição deste ano da Feira Internacional de Luanda (Filda 2017), a decorrer de 26 a 30 de Julho corrente, na Baía de Luanda.

Nesta edição, observa-se a nova gestão levada à cabo pelo Ministério da Economia com auxílio da Arena Eventos, empresa subsidiária ao Grupo Arena.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Grupo Arena, Bruno Albernaz, além de Angola enquanto país anfitrião, Portugal, Brasil, Suécia, África do Sul, Uruguai, Itália, Alemanha e Cuba, são os países a participarem nesta edição.

As empresas já inscritas exercem actividade nos sectores das pescas, agricultura, telecomunicações, financeiro, mineiro, indústria transformadora, petróleo, energia e água, construção, transportes e saúde.