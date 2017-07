Jipes da Suzuki e do grupo Fiat podem ter emissões a mais

Por Diogo Ferreira Nunes

As autoridades holandesas vão investigar as suspeitas de má utilização dos sistemas de controlo de emissões dos jipes da Suzuki e do grupo Fiat Chrysler (FCA). O inquérito foi anunciado esta segunda-feira pela autoridade rodoviária local (RDW, na sigla original) por suspeita de produção de níveis excessivos de óxido de azoto durante testes de estrada, refere a Reuters. Segundo a RDW, há 27 mil modelos Jeep Grand Cherokee (grupo FCA) e 42 mil Suzuki Vitara sob suspeita nas estradas europeias.

A descoberta terá sido feita após os testes realizados a mais de uma dúzia de fabricantes automóveis, na sequência da fraude de emissões do grupo Volkswagen, que afectou 11 milhões de carros a gasóleo a nível mundial. As duas marcas justificaram o excesso de emissões com a instalação de software para proteger o motor em determinadas condições. Apesar de permitido pela legislação europeia – muito mais rígida com as emissões de dióxido de carbono -, este tipo de sistemas pode ser equiparado a um “software inadmissível” porque é desproporcionar o nível de poluição emitido para a necessidade de proteger o motor.

Suzuki e Jeep terão proposto soluções para cada um dos casos, mas as autoridades holandesas vão continuar a pressionar as duas marcas para resolver o caso. Até porque a partir de Setembro todos os testes de homologação de automóveis na Europa vão reger-se pelos testes de condução em condições reais, e não em laboratório, apresentando valores muito mais próximos da utilização diária dos automobilistas. Desde o início do ano que o grupo FCA tem estado sob o olhar das autoridades norte-americanas.

Em Maio, o regulador do mercado norte-americano (SEC, na sigla original), o Departamento de Justiça e vários estados juntaram-se à agência ambiental norte-americana (EPA), que em Janeiro emitiu uma notificação acusando o grupo FCA de usar software fraudulento para a medição de emissões poluentes em 104 mil automóveis, nos Estados Unidos.

