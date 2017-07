O Grupo RBS diversifica a carteira de negócios com abertura de novo espaço denominado Clube S no Embarcadouro em Luanda. A inauguração do espaço será no 15 de Julho.

Rui Silva, mentor do projecto, afirma que a abertura do espaço é “ um objectivo, um sonho concretizado pelo grupo.”

O empresário sublinha ainda que “continuamos comprometidos com o país através da geração de postos de trabalho.”

A inauguração do espaço será no dia 15 de Julho.