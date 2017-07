Sector industrial beneficiará de um investimento avaliado em cerca de 67 milhões USD

A Unidade Técnica para o Investimento Privado em parceria com a empresa Guans Packaging Angola (SU), Lda assinaram um contracto de investimento avaliados em cerca de 67 milhões USD, que se destinará a construção de uma fábrica para a produção de embalagens de papelão, utilizadas no sector pesqueiro. A informação consta do Research Atlântico.

O projecto será implementado durante o segundo semestre de 2017 e prevê a criação de 200 postos de trabalhos, sendo 160 para cidadãos nacionais e o remanescente para cidadãos estrangeiros.