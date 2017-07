Co-autor do Hino Nacional é homenageado na Trienal

A III Trienal de Luanda acolhe três concertos na noite de Sábado, 15 de Julho. O primeiro no palco “Bengo”, às 20h00, será protagonizado pela banda franco-brasileira “Les Serges”, numa parceira com a Alliance Française de Luanda; seguindo-se com o percussionista Rodrigo D´Orey, às 21h00, no “Ngola”. Já o terceiro, às 21h30, será o concerto-homenagem ao músico Carlos Lamartine.

O concerto de Rodrigo D´Orey e a homenagem ao compositor e nacionalista, Carlos Lamartine, enquadram-se das actividades da III Trienal de Luanda, também no palco “Ngola” do Palácio de Ferro. Lamartine terá o acompanhamento dos instrumentistas Lito Graça (bateria), Texas (guitarra ritmo), Miqueias Ramiro (teclado), Chico Santos (percussão), Chalana Dantas (percussão), Nelas D`Som (guitarra solo), Ferro (baixo), Trícia e Raquel Lisboa (coros).

O artista, um dos compositores que marcou a época de ouro da canção revolucionária, a par de Ruy Mingas e Carlitos Vieira Dias, contribuiu nos arranjos do Hino Nacional, poema de Manuel Rui Monteiro, fará uma incursão aos temas que marcaram os mais de meio século de sua trajectória artística, tais como: “Pala ku nu abesa ó muxima”, “Ó dipanda wondo tula kiá”,“Nvunda Ku Musseke”, “Ku Maiomba , “Miquelina” Semba do Prenda” e “Kamuine”.

Nascido na província de Benguela no dia 29 de Março de 1943, mas foi no Marçal que Carlos Lamartine deu os primeiros passos musicais. Pertence a uma geração ligada à música de intervenção e que atravessou as mais variadas etapas da Música Popular Angolana. Foi um dos fundadores do grupo “Os Kissuekeia”, onde deu início a sua carreira.