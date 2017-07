Siemens confirma presença na 33ª edição da FILDA

A Siemens confirma a presença na 33ª edição da FILDA, que vai decorrer de 26 a 30 de Julho. No seguimento de mais uma edição da Feira internacional de Luanda, sob o tema “Diversificar a economia e potenciar a produção nacional, visando uma Angola auto-suficiente e exportadora”, a multinacional alemã irá lançar a sua campanha “Ingenuity for Life”, com enfoque no mercado local.

A Siemens, em alinhamento com o tema deste ano da FILDA, irá apresentar a sua campanha de publicidade localizada para Angola. Uma iniciativa que promove as áreas em que a Siemens pode ajudar o País a ser cada vez mais auto-suficiente, como o Oil & Gas, a energia e/ou a indústria, potenciando a sua capacidade exportadora.

“Aproveitamos o momento para lançar campanha de publicidade internacional com enfoque no mercado angolano”, afirmou Joana Garoupa, directora de comunicação da Siemens Angola. A responsável sublinhou que “a importância de espelhar nesta

iniciativa de comunicação, o que de melhor se faz em Angola”.

A Siemens identifica-se com o tema da 33ª edição da FILDA e, acredita que o seu portefólio pode reforçar o desígnio da diversificação da economia, uma vez que ajuda a criar condições para o crescimento, recorrendo a parcerias locais para desenvolver projectos de elevado valor acrescentando.