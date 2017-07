Grupo Castel Angola lança novo produto

O Grupo Castel Angola, lançou o seu mais recente produto inspirado no sabor brasileiro, de lima e cachaça – BOOSTER Caipirinha. O novo sabor surge da necessidade de responder as exigências do mercado.

Este lançamento é fruto do investimento contínuo que o grupo Castel que tem vindo a fazer no mercado, para surpreender os consumidores com novos produtos e sabores. BOOSTER Caipirinha é uma extensão de portfólio da marca BOOSTER, que passa a contar com 2 sabores – Booster Cider e Booster Caipirinha.

O novo sabor está disponível em três formatos como: Lata de 330ml, RGB 25cl e NRB 25cl. Tânia Jardim, directora de Marketing do Grupo Castel Angola, afirma que, este lançamento vem reforçar o sucesso da marca Booster no mercado.

“Apesar do cenário económico que vivemos, é nossa responsabilidade manter o ritmo das inovações, dinamizar e reafirmar aposta no mercado nacional. A Booster Caipirinha vem reforçar a oferta de sabores únicos e surpreendentes que a marca já habituou o mercado. Acreditamos que irá surpreender até os paladares dos mais cépticos.”, reforça a gestora. Em 2016 Grupo Castel Angola, lançou a BOOSTER CIDER.