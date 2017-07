Divisas direccionadas ao sector petrolífero reduzem na segunda semana de Julho

O Banco Central vendeu 221,6 milhões EUR na segunda semana de Julho, que representa uma redução de 6,2% em comparação ao total disponibilizado na semana anterior, avança o Research Atlântico.

Destacando-se que o montante direccionado ao sector petrolífero fixou-se em 53,7 milhões EUR e 17,9 milhões EUR, cerca de 22,7% e 8,1% do total negociado na primeira e segunda semana do mês corrente, respectivamente, variação que representa uma redução de 14,6 p.p. do montante direccionado ao sector.