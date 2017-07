Netflix supera expectativas no mercado internacional

Por Diogo Ferreira Nunes

A Netflix surpreendeu os analistas com o número de assinantes no segundo trimestre a ficar acima das expectativas. A plataforma de streaming de vídeo acrescentou mais de 5 milhões de assinantes entre Abril e Junho.

O número de subscritores no estrangeiro (52 milhões) superou, pela primeira vez, os subscritores no mercado doméstico (50 milhões). A empresa apresentou lucros de 66 milhões de dólares (57,6 milhões de euros) no segundo trimestre, em linha com as expectativas da Netflix. “Estamos a ir muito bem em todo o Ocidente, na América Latina, América do Norte e Europa. Temos de continuar aquilo que estamos a fazer”, adiantou Reed Hastings, o presidente executivo da produtora de séries como “House of Cards” e “Orange is The New Black”, na carta enviada aos accionistas.

A empresa ganhou 5,2 milhões de assinantes no segundo trimestre, mais dois milhões do que os analistas esperavam. Cerca de 80% dos novos subscritores (4,14 milhões) vivem fora dos Estados Unidos. Desta forma, a Netflix espera apresentar lucros no mercado internacional pela primeira vez até ao final deste ano, refere a empresa, citada pela Bloomberg.

A Netflix vai investir mais de 6 mil milhões de dólares em novos conteúdos este ano, entre séries, filmes e documentários, que são produzidos tanto nos Estados Unidos como em Espanha, Coreia do Sul e México. Portugal, para já, está fora do radar da produção de séries. Por causa desta aposta, a Netflix não está à espera de apresentar cash flow positivo nos próximos anos. As acções da Netflix dispararam 11% para 179,45 dólares na negociação em bolsa após fecho da sessão.

Dinheiro Vivo