Parceria entre Visa e PayPal chega à Europa

Por Ana Sanlez

A parceria entre a Visa e a Mastercard já vem de longe, mas até agora a Europa estava de fora. Até hoje. As duas empresas de pagamentos anunciaram esta terça-feira que a colaboração que mantêm nos Estados Unidos e na região da Ásia-Pacífico passa a estender-se também ao Velho Continente.

Em comunicado enviado às redacções, as empresas explicam que o acordo tem como objectivo “acelerar a adopção de pagamentos seguros e convenientes online, in-app e in store”. Com este acordo, a PayPal, que já tem licença bancária na Europa, passa a poder disponibilizar contas Visa na Europa, o que significa que os utilizadores do serviço de pagamentos online podem usar os seus fundos PayPal em locais que aceitem Visa. Ao mesmo tempo, os consumidores passam a poder usar o seu cartão Visa em locais que aceitem PayPal, além de que a própria PayPal poderá emitir contas Visa.

Citado pelo Financial Times, o líder da divisão de pagamentos da PayPal admite que a empresa poderá lançar em breve o seu próprio cartão de débito na Europa. A PayPal já disponibiliza cartões pré-pagos em alguns países, em parceria com a MasterCard, e cartões de débito nos Estados Unidos. Citados na mesma nota, os responsáveis das duas empresas enaltecem as “vantagens” tanto para os consumidores como para o sector do retalho.

“A Visa e a PayPal têm o objectivo comum de oferecer aos consumidores um método seguro e conveniente de pagamento a partir do seu dispositivo favorito. A extensão da nossa parceria para a Europa proporciona um maior leque de escolha para os consumidores e mais vantagens para os retalhistas”, sublinha Bill Sheedy, CEO Europeu da Visa Inc.

“A nossa parceria irá permitir-nos oferecer maior variedade de escolha aos milhões de consumidores e empresas, através de um conjunto alargado de produtos. Quer seja online, in-app ou in store, o PayPal com Visa oferecerá formas simples, seguras e convenientes de pagamento e remuneração”, refere Rupert Keely, Vice Presidente Executivo e CEO PayPal para a Europa.

Dinheiro Vivo