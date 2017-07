Cerâmicas com rosto do Kwanza

O Banco Nacional de Angola, vem apresentar ao público no dia 19 de Julho às 15:00h no Museu da Moeda a primeira exposição de peças cerâmicas, de autoria de Horácio Dá Mesquita, ceramista e ilustrador da moeda, o “KWANZA”, com duração de 30 dias.

As peças expostas foram manufacturadas em diversas técnicas de fabricação e com distintos elementos decorativos geométricos e figurativos. Algumas representam os símbolos nacionais, como por exemplo, Mwana Pwó, máscara da cultura tchokwé, peças que fazem parte do vasto mosaico social e cultural de Angola.

A exposição, vêm igualmente partilhar com o público, a riqueza que o País oferece, desde a matéria-prima até a fabricação de elementos decorativos e construtivos, os azulejos, tendo a cultura nacional como ponto central.