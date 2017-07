Delegação vinda de Guandong estreita cooperação com Luanda

Uma delegação chinesa encontra-se em Luanda para estreitar a cooperação com a respectiva província nas áreas da indústria automóvel, energia eléctrica e agricultura.

A missão chinesa que veio da província Guangdong incluiu membros do governo provincial e empresários. O grupo visitou a Zona Económica Especial de Viana, assistiu a uma apresentação do projecto do novo aeroporto internacional de Luanda e deslocou-se a Quiminha, no município de Icolo e Bengo, onde está localizada uma área de desenvolvimento agrícola.

O governador da província de Luanda, Higino Carneiro, recebeu a delegação de Guangdong e manifestou disponibilidade para se estudar o reforço da cooperação entre as duas províncias.

O chefe da missão chinesa revelou que está em preparação a deslocação a Angola de um grupo de empresas e homens de negócios de Guangdong para aprofundar as relações económicas bilaterais.

A missão de Guangdong também vai reunir-se igualmente com representantes da Câmara de Comércio Angola-China e da Câmara do Comércio de Luanda.