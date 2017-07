Economia angolana vai crescer entre 2017 e 2021, analisa o Economist Intelligence Unit

A economia angolana vai crescer no período entre 2017 e 2021 depois de ter expandido apenas 0,6% em 2016, segundo o Economist Intelligence Unit (EIU).

De acordo ao relatório de Julho sobre o País realizado por aquela instituição, a adaptação de Angola aos novos preços do petróleo e o aumento do consumo por parte do governo e do sector privado vai permitir que no final de 2017 o crescimento económico se situe nos 2,1% e em 2018 atinja os 2,4%.

O sector da agricultura deverá crescer 1,7 % em 2017 – valor que aumentará em 2018 e 2019 – para, depois de uma ligeira queda em 2020, voltar a crescer atingindo os 2,8% em 2021.

Outro sector que deverá representar um crescimento é o industrial, com um crescimento de 1,9 por cento em 2017, valor que aumentará para 2,4% nos anos de 2018 e 2019.

Contudo, o sector industrial apresentará uma quebra de 0,4% no seu crescimento em 2020 para depois, voltar a crescer 2,4%, em 2021.