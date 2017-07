33.ª Feira Internacional de Luanda arranca esta semana

Das 200 empresas inscritas para participar na edição deste ano da Feira Internacional de Luanda (Filda) mais de dois terços são angolanas, avança Angop.

Segundo o administrador comercial do grupo Arena, Manuel Novais, entre as empresas estrangeiras contam-se 20 de Portugal e 10 do Brasil.

A 33.ª Filda será realizada numa área de 16 mil metros quadrados, sendo organizada pelo Ministério da Economia. O início do certame, decorre de 26 a 30 de Julho corrente na Baía de Luanda.