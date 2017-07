Grupo Kibabo inaugura “Galerias Luanda” na Baixa de Luanda

O Grupo Kibabo, grupo empresarial angolano vocacionado para a promoção e gestão de projectos de retail, inaugurou a recentemente o mais moderno e requintado espaço comercial de Luanda. Trata-se do “Kibabo – Galerias Luanda” localizado na Rua Rainha Ginga, nas antigas instalações da Bolsa de Valores, junto à sede da Sonangol cuja inauguração esteve a cargo do Dr. Cremildo Paca.

“ O Kibabo – Galerias Luanda – é uma demonstração de que somos um grupo que apesar das dificuldades continuamos firmes no nosso propósito de contribuirmos para uma Economia Nacional mais robusta”, afirmou Cremildo Paca, instantes após a inauguração do espaço que compreende 12 lojas.

Por sua vez, Pedro Mateus, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Kibabo, informou durante a sua intervenção que as obras de remodelação do imponente edifício duraram aproximadamente quatro meses e que graças ao mesmo o grupo emprega agora 300 funcionários distribuídos pelos vários empreendimentos do grupo: Lojas Kibabo, Hidrobem e Galerias Luanda. Pedro Mateus lembrou ainda que o grupo que dirige continua focado em novos projectos como o da indústria que brevemente vai surpreender o mercado, aumentando exponencialmente a produção da sua fábrica de produção de sofás.

Com cerca de 5 milhões USD investidos, o Kibabo Galerias Luanda é um investimento ambicioso que promete diversificar a oferta de produtos de qualidade praticando preços competitivos e conferir um ambiente mais prazenteiro à baixa da cidade.